قرار عاجل لأصحاب المعاشات بصرف زيادة 600 جنيه وذلك بأثر رجعي 4 شهور

تسعى الجهات المختصة في الحكومة المصرية دائماً لتقديم كافة سبل الدعم لجميع أصحاب المعاشات بهدف تحسين ظروفهم الاقتصادية، وتم ذلك من خلال تطبيق الزيادات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها بشأن الدعم المقدم من الجهات المختصة الحكومية لكافة المواطنين المستحقين لذلك وأصحاب المعاشات، وذلك بمبلغ يقدر بقيمة 600 جنيه، ليتم مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة الصعبة، وتخفيف العبء المالي عن المواطنين، وذلك بأثر رجعي لمدة أربع شهور، وسوف نقوم بتوضيح جميع تلك التفاصيل في مقالنا بكل دقة.

التفاصيل الخاصة بقيمة 600 جنيه بأقصى رجعي

قد تم إصدار بعض التصريحات الخاصة بشأن مضاعفة المنح الاستثنائية حتى قيمة 600 جنيه وذلك مقارنة بالمبلغ السابق، والتي يتعين بقيمة 300 جنيه مصري ويعد ذلك استجابة، لكي تتماشى مع الأسعار والتكاليف الراهنة في البلاد في الوقت الحالي، وذلك نتيجة للظروف الصعبة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

متى سوف يتم صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات

قامت الجهات المختصة بتعيين الموعد التي يتم من خلال الصرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات، سوف يتم صرف تلك العلاوات بأثر رجعي، وذلك من شهر أكتوبر، حيث يتم ذلك بداية من اليوم الأول من شهر نوفمبر، وقد تمت الإشارة بأن تلك الزيادة تعود بالنفع على نسبة 11.10 مليون مواطن، ويقدر ذلك بتكلفة 32 مليار جنيه الخاصة بتنفيذ جميع تلك الزيادة الهامة والضرورية لجميع الفئات المستحقة لذلك.