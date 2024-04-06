المالية تعلن.. سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق بالزيادة الأخيرة 450.000 دينار mof.gov.iq

ننشر لكم سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق، قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن زيادة رواتب الموظفين والعاملين بها من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وكذلك أزمة التضخم التي كانت تعاني منها الدولة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نستعرض تفاصيل الموضوع.

سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق

يتطلع الكثيرون لمعرفة سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق وذلك عقب موافقة مجلس النواب العراقي على زيادة قيمة رواتب الموظفين والعاملين بالعراق من أجل مساعدتهم ومواجهة أزمة الغلاء ، وتختلف الزيادة باختلاف الدرجة الوظيفية لكل موظف حيث يحصل موظفي لدرجة العاشرة على زيادة قدرها 200% بينما تصل نسبة الزيادة لموظفي الدرجة الوظيفية الأولى حوالي 150% ليصبح سلم رواتب الموظفين على النحو التالي:

يتراوح راتب موظفي الدرجة الأولى بين 510.000 دينار عراقي حتى مليون ومائة دينار عراقي.

أما راتب موظفي الدرجة العاشرة يتراوح بين 170.000 دينار عراقي حتى 650.000 دينار عراقي.

يتراوح راتب موظفي الدرجة التاسعة بين 245.000 دينار عراقي حتى 727.500 دينار عراقي.

كذلك يتراوح راتب موظفي الدرجة الثامنة بين 273.000 دينار عراقي حتى 819.000 دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

يمكنك الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق بشكل إلكتروني من خلال الدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية عن طريق الخطوات التالية: