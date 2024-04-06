تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 ….. اظبط الساعة في الوقت دة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، وذلك تزامناً مه انتهاء فترة التوقيت الشتوي لعام 2024، والتي استمرت على مدار 6 أشهر طبقاً لقرارات الحكومة المصرية والتي أعلنت عن تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة وبعد انتهاء الفترة المحددة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

حيث تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، والتي أعلنت عنه الحكومة المصرية لتقليل استهلاك الطاقة الكهريائية وتقليل الأحمال على الشبكة ، وذلك حرصاً من الدولة المصرية على توفير الطاقة وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء ، وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2024 بداية من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وبهذا سوف يتم إنتهاء العمل بالتوقيت الشتوي في الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2024….

خطوات ضبط الساعة على التوقيت الصيفي 2024 في مصر

ومن خلال السطور السابقة فقد استعرضنا معكم موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، والتي يمكنكم بعدها أن تقوم بضبط التوقيت الصيفي على هاتفك ، وإليكم الخطوات …..

اذهب إلى الاعدادات في هاتفك.

ثم انتقل إلى التاريخ والوقت .

ثم قم بإلغاء تفعيل التوقيت التلقائي.

قم بتعديل الوقت إلى يدوياً.

خطوات تغيير الساعة على الكمبيوتر