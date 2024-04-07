سجل هنا الآن douane.gov.dz.. استمارة التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية في الجزائر 2024 + الأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين الجزائريين وخاصة فئة الشباب حديثي التخرج والعاطلين عن العمل عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن حقيقة الوظائف المتاحة في المديرية العامة للجمارك الجزائريه 2024، وذلك بعد إعلان المديرية العامة للجمارك في الجزائر 2024 عن إقامة مسابقه لشغل بعض الوظائف المتاحة، وذلك في معظم الولايات الجزائرية، لذا قامت المديرية العامة للجمارك بتخصيص رابط للتقديم من خلاله على الوظائف المتاحة ومعرفة الشروط المطلوبة من المتقدمين.

استمارة التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

للتقديم في مسابقه الجمارك الجزائرية 2024 يوجد بعض الخطوات قالت لابد من إتباعها حتى يتمكن المتقدم من التقديم بصورة صحيحة نوضحها فيما يلي:

أولا: الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بمديرية العامة للجمارك.

ثانياً: تعبئة الإستمارة بالبيانات الخاصة بالمتقدم كتابة الإسم كاملا ورقم التعريف الوطنى بالإضافه إلى رقم الهاتف الجوال الخاص به.

ثالثا: الضغط على كلمة إرسال.

رابعا: انتظار رسالة نصية من الجهات المختصة تفيد بأحقية الوظيفة من عدمه وتحديد موعد للمقابلة الشخصية في حال قبول الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

قامت المديرية العامة للجمارك الجزائرية بتحديد بعض الأوراق التي لابد من توافرها حتى يتمكن المواطن الجزائري من التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 وهي كالآتي: