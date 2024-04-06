“هُنــــا 4000 دولار أمريكي fcms.cbl.gov.ly“ كيفية التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2024 للحصول على العملات الأجنبية

قام البنك المركزي داخل ليبيا بإتاحة الفرصة للمواطنين لحجز العملات الأجنبية والتي تصل حتى 4000 دولار أمريكي ولكن قام بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على تلك العملات وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا موقع منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي، وسوف نوضح خطوات التسجيل فيه.

موقع منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل داخل موقع المصرف المركزي داخل ليبيا والتي تكون كالتالي:

في بداية الأمر يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة حجز العملات.

يرجى النقر على زر إنشاء الحساب وقم بإدخال البيانات المطلوبة.

يتطلب منك إدخال رقم البطاقة الشخصية الخاصة بك وإدخال رقم هاتف يعمل.

قم بإدخال رقم جواز السفر.

يرجى إدخال كود التحقق الذي سوف يصلك.

بمجرد تأكيد الحساب سوف يكون بإمكانك حجز العملات الأجنبية التي ترديها ويجب استخدامها في أغراض السفر والاغراض الشخصية.

شروط حجز العملات الأجنبية بليبيا

قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على العملات الأجنبية والتي تتمثل في التالي: