بطريقة سهلة واحترافية.. كيف أخفي اسمي في ببجي موبايل 2024؟؟.. اخفي اسمك وعيش مغامرة اللعب

تعتبر لعبة ببجي واحدة من الألعاب الإلكترونية التي حازت على شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، كما أنه يلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم ومختلف الفئات العمرية، يجب العلم أن اللعبة شهدت العديد من التحديثات والتي من أبرزها إخفاء اسم اللاعب وهذا ما يتساءل عنه الكثير، لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا طريقة إخفاء الاسم في ببجي.

طريقة إخفاء الاسم في ببجي

إذا كنت ترغب في إخفاء اسمك في ببجي يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك الدخول على تطبيق اللعبة.

ومن الصفحة الرئيسية قم بالنقر على زر رمز المخزن.

قم بالنزول إلى أسفل حتى تجد خانة بطاقة تغيير الاسم ذات الآي دي ثم قم بالضغط على استخدام.

سوف يفتح لك مربع قم بكتابة الاسم الذي تريده والذي يمكن أن يكون عبارة عن رموز أو اسم قد قمت بنسخه من قبل.

أخيرا بمجرد النقر على زر موافق سوف يتم تغيير الاسم بنجاح.

يجب العلم أن إخفاء الاسم داخل اللعبة يطلق عليه رموز مخفية والتي تكون كالتالي: ō، ī، ū، ē، ā، آ، ٍ، ُ، َ، و ~.

مواقع نسخ الأسماء المخفية في ببجي

يوجد العديد من المواقع التي تساعدك في جعل اسمك مخفي داخل ببجي والتي من أبرزها برنامج pubgname ويتم استخدامه من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للتطبيق.

من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة مسافات اسم ببجي.

قم بالنقر مطولا على زر المسافة الموجود لديك في الكيبورد.

أخيرا يجب نسخ تلك المسافة ولصقها في المساحة المتوفرة لديك.

مساحة لعبة ببجي

إذا كنت تريد أن تلعب ببجي بجودة منخفضة يجب أن يتوفر لديك مساحة تصل حتى 40 جيجابايت، بينما إذا كنت تريد أن تلعبها بدقة عالية يجب أن يكون لديك ما يقارب نحو 50 جيجابايت فارغة.