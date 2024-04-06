رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 عبر موقع مديرية شئون البطاقة الوطنية بعموم المحافظات العراقية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 الذي يسهل حجز البطاقة الوطنية بشكل إلكتروني، كما أضافت أيضا أنه تم فتح باب التقديم للمواطنين لحجز البطاقة الوطنية الموحدة بهذه الطريقة بهدف تقليل الازدحام في المديريات ودعت الوزارة المواطنين لمتابعة المزيد من المعلومات حول حجز البطاقة الوطنية الموحدة، وناشدت المواطنين بضرورة استخراجها حيث سيتم بواسطتها جميع المعاملات الرسمية في الدولة، وسيتم التخلي عن الإصدارات السابقة من هذه البطاقات.

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024

يتعين على كل من تجاوز عمره الثامن عشر الآن استخراج بطاقة وطنية، وتقدم الحكومة العراقية هذه الخدمة بشكل مجاني تمامًا من خلال رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 حيث يمكن للراغبين في التسجيل استخدام الموقع في الفترة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشر مساءً، باستثناء دائرة الموصل حيث يتم تفعيل الموقع لهم في الفترة المسائيةعلى عكس الدوائر الأخرى التي تعمل في الصباح.

لحجز البطاقة الوطنية، يجب اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع مديرية شئون البطاقة الوطنية.

أقر بالموافقة على الشروط والضوابط والأحكام الخاصة بالتسجيل على البطاقة.

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. أقر بالموافقة على الشروط والضوابط والأحكام الخاصة بالتسجيل على البطاقة.

أدخل اسم الفرد الراغب في التسجيل، بالإضافة إلى اسم الأب والجد واللقب.

قم بتدوين بعض البيانات اللازمة وتسجيل رقم الهاتف.

أقر بالموافقة على الشروط والضوابط والأحكام الخاصة بالتسجيل على البطاقة.

حدد بعد ذلك موعد مناسب لاستخراج البطاقة.

ارسل الطلب بعد ذلك إلى الجهات المختصة.

الحالات المستثناة من حجز البطاقة الوطنية 2024

وبعد أن أوضحنا كيفية حجز هذه البطاقة من خلال رابط حجز البطاقة الوطنية 2024، وهناك بعض الحالات التي لا يمكن للأفراد حجز البطاقة الوطنية إلكترونيًا، وتشمل ما يلي: