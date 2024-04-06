مسلسل المداح الحلقة 28 ….. تهديد مليكة لصابر ومحاولته في فك شفرة اللوحة القاتلة

مسلسل المداح الحلقة 28، حلقة جديدة من حلقات مسلسل المداح اسطورة العودة الذي أصبح من أشهر الأعمال الدرامية وله ملايين المشاهدين من شتى أنحاء العالم لما فيه من أحداث شيقة جعلت الجميع حريص على مشاهدة الللقات ،وفي هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل المداح الحلقة 28….

مسلسل المداح الحلقة 28

وفي الحلقة الماضية من المسلسل شهدت الكثير من الأحداث وكان أبرزها هو تهديد الجن النمرود لصابر والذي وعده أن ينتقم منه ومن عائلته، وفي مشهد آخر يبحث زين عن الآثار المسروقة وهو في حالة غضب شديد إلا أن منال رفضت أن تعطيه الذهب حتى يبيعه ويتمكن من دفع الأموال للعصابة حتى يحصل على الآثار ، ويتعرض زين للضرب المبرح على يد أفراد العصابة ، وفي مشهد آخر من مسلسل المداح تظهر الجنية مليكة أمام ابن صابر وتقوم بمساعدته وهذا ما سوف يجعل رحاب تستعين للدكتور سميح في معالجة ابنها، ويقرر صابر المداح السفر إلى الإسكندرية لمقابلة الدكتور صبحي لكي يرى اللوحة، إلا أن صابر يجد لوحة واحدة فقط وهذا ما يجعله يشعر بحالة من اليأس ،وينام صابر ليرى مليكة في منامه ويشعر بحالة من الخوف ويقوم من النوم مفزوعاً

موعد مسلسل المداح الحلقة 28

ويُعرض مسلسل المداح الحلقة 28 على قناة mbc مصر في تمام الساعة 08:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 11:00 مساءً على قناة mbc مصر 2 والساعة 04:00 عصر اليوم التالي، كما يمكنكم أيضاً متابعة أحداث المسلسل بدون اعلانات على منصة شاهد vip.