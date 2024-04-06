“12.000 دينار جزائري“ كيفية التقديم في المنحة الجزافية 2024 بالجزائر + الشروط والفئات المستحقة

قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق المنحة الجزافية وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه للأشخاص الذين يعانوا من مرض مزمن ويعيقهم عن العمل وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم وتقدر قيمة تلك المنحة المنحة 7.000 دينار، إلا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فيحصلون على 12.000 دينار جزائري، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل في المنحة وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا رابط التسجيل في المنحة الجزافية بالجزائر 2024.

التقديم في المنحة الجزافية بالجزائر 2024

قامت الحكومة بتحديد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التقديم على منحة الأمراض المزمنة والتي تكون كالتالي:

في البداية يجب على المتقدم زيارة مكتب الصندوق الوطني القريب من المحل السكني الخاص بك. قم بتقديم طلب وسوف تحصل على نموذج يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة. يرجى تسليم الأوراق اللازمة للتسجيل على الدعم والتي تتمثل في شهادة الحالة الصحية ويجب أن تكون موثقة، البطاقة الشخصية للمتقدم، مستند التقديم في الصندوق الوطني. قم بتسديد المبلغ المحدد. يجب العلم أنه يتم مراجعة الطلب والرد عليكم في فترة تصل حتى 14 يوم.

شروط التسجيل في المنحة الجزافية بالجزائر

قامت الجهات المعنية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على منحة الأمراض المزمنة والتي تتمثل في الآتي:

يجب تقديم جميع الوثائق وذلك من أجل التحقق من حالة المتقدم.

يشترط أن يكون المتقدم يعاني من الأمراض التي حددها المكتب الوطني.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

يجب على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

ما هي الأمراض التي يحق لها التسجيل في المنحة الجزافية؟