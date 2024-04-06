طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر بدون زبدة بأسهل الطرق أحلى من الجاهز

طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر يريد الكثير من الأشخاص معرفتها من أجل تحضيره في المنزل وصنع أفضل أصابع البسكويت المفضلة لدى الكبير والصغير والتي تناسب عيد الفطر، اعتاد الكثير من المصريين على تحضير بسكويت النشادر كونه من أفضل أنواع البسكويت والذي يتمتع بمذاق شهي للغاية ويتناوله الكثير عند الإفطار أول أيام عيد الفطر مع الكحك والشاي بالحليب

أصبح هناك طرق كثيرة ومختلفة لبسكويت العيد لكن الطريقة الأشهر والاسهل والاضمن بسكويت النشادر ولذلك نلاحظ أن هناك بحث رائج على يوتيوب وجوجل وفيس بوك لمعرفة الطريقة الصحيح والمقادير المضبوطة لتحضيره بنتيجة مضمونة 100%، لذا تابعوا الفقرات التالية للإطلاع على طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر.

طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر

نقدم لحضراتكم اليوم عبر موقعنا البديل طريقة سهل و مجربة لبسكويت العيد بالنشادر بمكونات سهلة جداً بدون زبدة وسوف تعتمدون تلك الطريقة في كل مرة لتميزها

المقادير :

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام. 2 كوب من السمنة. 4 حبات من البيض. ملعقة من الفانيليا. 3 اكوب من السكر البودر. ملعقة صغيرة من النشادر. ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج بودر. ذرة ملح. 2 ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير:.