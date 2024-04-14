ضبط تردد قناة وناسة للاطفال 2024 الجديد علي التلفزيون ( مشاهدة أجمل أغاني الأطفال مجانا )

تردد قناة وناسة للأطفال في عام 2024 يعد واحدًا من الأمور الرئيسية التي تتصدر محركات البحث، فهي تُعتبر من القنوات المفضلة للأطفال حيث يجتمعون حولها لقضاء وقت ممتع في مشاهدة مجموعة متنوعة من الأغاني والرسوم المتحركة، تقدم قناة وناسة محتوى ترفيهيًا يعلم الأطفال القيم الأخلاقية داخل المجتمعات الإسلامية والشرقية. تأسست القناة في عام 2017 ومنذ ذلك الحين حققت شعبية كبيرة بين الأطفال والأسر على حد سواء.

تردد قناة وناسة للاطفال 2024

التردد : 11470 / 11559 (v) .

القمر الصناعي : نايل سات Nilesat.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

يحتوي القمر الصناعي المصري نايل سات على مجموعة كبيرة من القنوات المتميزة للأطفال، بما في ذلك قناة وناسة للأطفال، وهي واحدة من القنوات الرائدة في هذا المجال.

تردد قناة توم وجيري

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 11355.

الاستقطاب : عمودي V.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.