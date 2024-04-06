موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. أعرف موعد تغير الساعة بمصر

ييحث الكثير من الأفراد عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وذلك تزامنا مع انتهاء فترة التوقيت الشتوي لعامنا الحالي

التي استمرت لمدة ستة أشهر، وفقًا لقرار صدر عن مجلس الوزراء في العام الماضي، وتم خلال هذه الفترة تطبيق التوقيت الشتوي، الذي يسمح بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، ومع انتهاء هذه الفترة، ينتظر الناس معرفة موعد بدء التوقيت الصيفي لتعديل الساعات وفقًا للظروف المناخية واحتياجات الحياة اليومية.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

يأتي موعد بدء موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 لزيادة فترة النهار بإضافة 60 دقيقة إلى الساعات، مما يزيد من فترة الإضاءة الطبيعية ويسهم في توفير الطاقة، ويقلل من الأحمال على الشبكة الكهربائية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة من أجل تشجيع الترشيد في استهلاك الطاقة وتخفيف الضغوط البيئية والاقتصادية الحالية، وبناءً على قرار الحكومة فإنه من المقرر أن يبدأ موعد التوقيت الصيفي لعام الحالي في جمهورية مصر العربية يوم الجمعة الموافق 26 أبريل وذلك بعد انتهاء التوقيت الشتوي الذي بدأ منذ يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، ومن المقرر أن ينتهي يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024.

طريقة ضبط الساعة على التوقيت الصيفي 2024 في مصر

بعد أن أوضحنا موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، ينبغي أن نشير إلى أن يمكن للجميع تغيير الوقت يدويًا على الهاتف بسهولة عبر القيام بالخطوات التالية:

افتح إعدادات الهاتف.

انتقل إلى قسم “تاريخ ووقت”.

قم بإلغاء تفعيل خيار التوقيت التلقائي.

قم بتعديل الوقت يدويًا حسب الرغبة.

أما بالنسبة لتغيير الوقت يدويًا على جهاز الكمبيوتر، يمكنك اتباع الخطوات التالية: