كيفية نقل رواتب المعلمين من بنك لآخر عبر نظام فارس لخدمات المؤسسات التعليمية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إمكانية نقل رواتب المعلمين من بنك إلى بنك آخر عبر النظام الإلكتروني “فارس”، دون الحاجة إلى زيارة الإدارات التعليمية، يمكن للموظفين استخدام حساباتهم المستفيدة على هذه المنصة التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإدارية، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

ما هو نظام فارس؟

نظام “فارس” يوفر مجموعة واسعة من الخدمات لجميع أعضاء المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الإداريين والمعلمين، بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مقرات الإدارة، يمكنك الاستفادة من هذه الخدمات عند الدخول إلى المنصة وإنشاء حساب جديد، بالإضافة إلى ذلك تقدم منصة “فارس” مجموعة متنوعة من الخدمات للمدير مثل تقديم طلب “بدل موظف”، والإبلاغ عن غياب موظف، ورفع تقرير موظف مباشرة بسبب إجازة، كما تتضمن منصة فارس العديد من الخدمات للموظفين مثل:

طلب البدلات.

طلب تمديد الإجازة.

طلب قطع الإجازة.

طلب إجازة.

طلب تقاعد.

إلغاء إجازة.

تقديم طلب لتعديل مدة الإجازة.

كيفية نقل راتب المعلمين من بنك لآخر عبر “فارس”

يمكنك نقل راتب المعلمين من بنك إلى بنك آخر عبر منصة “فارس” باتباع الخطوات التالية: