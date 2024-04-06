شرح كيفية تجديد رخصة القيادة إلكترونياً عبر منصة أبشر للخدمات لعام 2024

تقدم منصة “أبشر” خدمة تجديد رخصة القيادة كجزء من مجموعة واسعة من الخدمات التي يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة منها بسهولة عبر المنصة دون الحاجة لزيارة المراكز الحكومية، يمكن للمستخدمين القيام بتجديد رخص القيادة من خلال الموقع عن طريق اتباع الخطوات المحددة، ومع ذلك، قد يواجه البعض تحديات في توفر شروط التجديد أو قد لا يكونوا على دراية بالإجراءات المطلوبة، وسنقدم هذه المعلومات في هذا الموضوع اليوم.

شروط تحديث رخصة القيادة

يتطلب تحديث رخصة القيادة عبر منصة “أبشر” توفير بعض الشروط التالية قبل تقديم الطلب:

يجب أن يكون صاحب الرخصة ممتلكاً لحساب نشط على منصة “أبشر”.

يجب دفع جميع الرسوم المطلوبة لتجديد الرخصة، حتى في حالة التأخر عن الموعد المحدد للدفع.

يتوجب على حامل الرخصة دفع كامل الغرامات المرورية المستحقة في حال وجودها.

يجب أن يكون مدى صلاحية الرخصة المقدمة للتجديد لا تزيد عن 180 يوماً.

يتطلب توفير فحص طبي من المراكز المعتمدة عند تقديم الطلب لتحديث الرخصة.

خطوات تقديم طلب تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

عندما تقدم طلب تجديد رخصة القيادة عبر منصة “أبشر”، يتوجب اتباع إجراءات محددة تشمل الخطوات التالية: