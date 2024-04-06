الموارد البشرية تعلن عن إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملات المنزليات في السعودية وتنظيم إنهاء العقد

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للعاملات المنزليات، يهدف هذا المشروع إلى إضافة مزيد من التنظيم والشروط لإجراءات إنهاء عقود العمل من جانب واحد، سنقدم لكم في السطور التالية المزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة.

أهداف مبادرة تحسين عقود العاملات المنزليات

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة عن إطلاق مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للعاملات المنزليات، بهدف تنظيم إجراءات إنهاء عقود العمل من طرف واحد في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل، وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى:

مراجعة تنظيمات سوق العمل.

تحسين السياسات الخاصة بها لتتماشى مع استراتيجية الوزارة في سوق العمل.

رفع جودة قطاع الاستقدام.

حماية حقوق الأطراف في العقود.

زيادة جاذبية ومرونة سوق العمل السعودي.

ضوابط إنهاء عقد العاملات المنزليات في السعودية

تتيح هذه المبادرة خدمتين أساسيتين وهما إنهاء عقود العمالة المنزلية بسبب الانقطاع عن العمل وخدمة نقل العمالة، أكدت إدارة الموارد البشرية في المملكة أنه في حال قرر صاحب العمل إنهاء عقد العامل المنزلي بسبب عدم حضوره للعمل لمدة تزيد عن عامين منذ وصوله إلى المملكة، يتوجب على العامل مغادرة البلاد نهائياً خلال شهرين، وإلا سيعتبر العامل مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، بالمقابل إذا تم إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل لأكثر من عامين، يجب على العامل مغادرة البلاد نهائياً أو الانتقال لعمل جديد خلال شهرين من تاريخ الانقطاع، وإلا سيعتبر مخالفاً للأنظمة المحلية.

وفيما يتعلق بإبلاغ الانقطاع عن العمل، حددت الوزارة ضوابط تسمح لأصحاب الأعمال بإلغاء الإبلاغ خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، يعتبر الإبلاغ نهائياً إذا لم يقدم العامل طلباً للخدمات عبر منصة مساند أو في حال مغادرته البلاد نهائياً.