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molsa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 استعلم عبر موقع مظلتي الرسمي كشوفات جديدة
الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أبرز العناوين المتصدرة محركات البحث في العراق، وبالأخص بعد إتاحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاستعلام عن الخدمة بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي أو منصة مظلتي، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب تابعة للوزارة، وأيضًا أوضحت الوزارة الشروط التي ينبغي توفرها في المتقدم.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 متاح الاستعلام عنهم بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الذهاب الى المنصة الرسمية التابعة للوزارة مظلتي.
- تحديد خيار”برامج الدعم”.
- الضغط على أيقونة “برنامج الرعاية الاجتماعية”.
- أنقر على أيقونة “خدمة الاستعلام”.
- إدراج البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- حدد الدفعة وخيار “الوجبة السابعة”.
- في النهاية قم بالضغط على زر “استعلام”.
- سيظهر في الشاشة أمامك إذا تم قبول طلبك في الرعاية الاجتماعية أم تم الرفض أو مازال تحت المراجعة.
- وعند اعتماد النتيجة بشكل رسمي بالإمكان تحميل كشوفات المستفيدين ومعرفة إذا كنت من ضمنهم أم لا.
شروط التسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدة شروط لا بد أن تتوفر في الشخص المتقدم الذي يرغب في أن يكون من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهذه الشروط كالتالي:
- لا بد أن يكون الشخص المستحق عراقي الجنسية.
- في حالة كان رجل هو المتقدم فلا بد ألا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60 سنة.
- أما إذا كانت المتقدمة سيدة فلا بد ألا يكون عمرها أقل من 15 سنة ولا يكون الحد الأقصى أكثر من 55 عام.
- ليس لديه راتب يحصل عليه بشكل شهري.
- ولا يملك ممتلكات شخصية.
- يعاني من إعاقة تمنع من القدرة على العمل.
- لا يتجاوز أفراد عائلته الأربع أشخاص.
- من الأشخاص أصحاب الدخل المحدود.
- تقديم جميع الوثائق المطلوبة بدقة كبيرة.