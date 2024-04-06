طريقة تنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجماعية الوجبة السابعة والاخيرة عبر رابط منصة مظلتي

يتساءل العديد من مواطني العراق عن موعد الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث نال هذا الموضوع جانب كبير من الاهتمام نظراً لرغبتهم في معرفة التفاصيل والخطوات اللازمة للتحقق من المستفيدين، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أفضل برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للأسر ذات الدخل المحدود، وهذا يفسر لنا تزايد في معدلات البحث في الساعات الأخيرة عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ينبغي أن نشير إلى أنه يتاح لكافة المواطنين بالعراق الحصول على الدعم الاجتماعي في العراق، يجب أن يكون المتقدم عراقيًا مقيمًا في العراق، بالإضافة إلى توافر الشروط التالية:

أن يكون من ذوي الدخل المنخفض أو المحدود.

ألا يمتلك الدخل الذي يساعده على العيش، وتقديم مستندات بذلك.

ألا يكون لديه مهنة توفر دخلاً كافيًا.

ألا يكون مالكًا لعقارات أو أملاك ذات قيمة عالية.

ألا يكون مدانًا بجريمة أو جنحة تمس الشرف.

وهذه الشروط تضمن توجيه الدعم الاجتماعي إلى الأشخاص الذين في أمس الحاجة إليه، وهذا يحد من إمكانية استغلال النظام من قبل الأفراد غير المستحقين.

طريقة تنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

إذا أردت الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فاتبع الخطوات التالية:

توجه إلى منصة مظلتي

ابحث عن “كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية” واختره.

أدخل اسم الوجبة ورقم الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

أدخل اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية الخاص به.

انقر على أيقونة الاستعلام لاستخراج النتائج.

ومن خلال متابعة هذه الخطوات ستمكنك من الحصول على المعلومات المطلوبة حول المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة في العراق بشكل دقيق وفعال.