“رسميا” لينك موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 كشوفات الوجبة الأخيرة بالعراق

ينتظر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 آلاف المواطنين في العراق، وتعمل الوزارة الآن على فحص وتدقيق جميع الطلبات المقدمة قبل اعتمادها بشكل رسمي، وذلك استعدادًا لصرفها للمواطنين في الأيام المقبلة، وبالطبع يتم صرفها بعد استيفاء المتقدم جميع الشروط الموضوعة للحصول على الدعم، ولا ننسى أيضًا أن الدعم يمنح إلى الأسر الأكثر احتياجًا في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قامت الحكومة بإعداد لهم قوائم بصيغة الـ pdf يمكن تحميلها على هاتفك، وذلك بالطبع عند نزولها:

الذهاب إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

تحديد خيار “الخدمات الإلكترونية” والضغط على هذا الخيار.

حدد من الصفحة الرئيسية أيقونة “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

إدراج الوجبة التي ترغب في الحصول عليها.

كتابة الرقم القومي لبطاقتك بشكل صحيح.

في نهاية الخطوات اضغط على خيار “استعلام”.

في حالة كنت من ضمن المشمولين سيظهر اسمك في الكشوفات.

اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

يختلف قيمة الدعم الذي يقدمه برنامج الرعاية الاجتماعية إلى اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 باختلاف عدد أفراد الأسرة، حيث كلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم المادي، وهذه هي قيمة الدعم: