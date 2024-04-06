أحدث موبايل سامسونج: هـذا أفضل نوع تلفون سامسونج نزل السوق .. مش هتندم اما تشتريه

أحدث موبايل سامسونج هو ما يبحث عنه مستخدمي الهواتف الذكية خاصة أن شركة سامسونج تشتهر بإصدار مجموعة مميزة من الهواتف الذكية بالعديد من المواصفات المميزة، وقد أصدرت الشركة الكثير من الهواتف الذكية من فئة A التي تمتلك الكثير من الإمكانيات المميزة مع توفيرها بسعر مميز بالإضافة لتصميم الكاميرا والبطارية بجودة عالية، ونتحدث في السطور التالية عن الهاتف المميز التي أصدرته شركة سامسونج

أحدث موبايل سامسونج

قامت شركة سامسونج بإصدار أحدث موبايل سامسونج الذي يمتلك الكثير من المميزات العالية وهو هاتف Galaxy A55 وهذه المميزات هي:

مصمم بشاشة مميزة مع حجم مناسب ومميز فهي بحجم 6.6 بوصة مع دقة تصل ل 120 هرتز مما يجعلك تستمتع برؤية مميزة للصور ومقاطع الفيديو.

مصمم بمعالج 1480 يعمل بنظام اندرويد 14 مع واجهة 6.1، قدرة على مقاومة الماء ومنفذ للميموري من نوع SD، الكاميرا تعمل بتقنية 4K.

تصميم الهاتف يدعم 5G,4G، تدعم الراي فاي ويدعم شريحتين، بصمة الهاتف في الشاشة مع وجود مستشعر NFC

تصل سعة البطارية إلى 5000 مللي كما أنها تدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 25 واط، الهاتف متوفر بسعر 525 دولار.

وهو من أفضل الهواتف التي أطلقتها سامسونج لوجود الكثير من المميزات في الهاتف لذلك فقد حقق مبيعات قياسية لما يمتلكه من إمكانيات مميزة.

إمكانيات هاتف Galaxy A55

هو أحدث موبايل سامسونج تم إصداره بالكثير من الإمكانيات المميزة لذلك يحوز بنسبة إقبال عالية لما يمتلكه من الكثير من المميزات المختلفة التي تتوفر في الهاتف بشكل كبير، ومن تلك المميزات ما يلي: