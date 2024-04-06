قناة ناشيونال جيوغرافيك: متعة استكشاف العالم والطبيعة تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك هي واحدة من أبرز وأشهر القنوات الوثائقية حول العالم، وقد تأسست لتلبية حاجة المشاهدين للاستكشاف والتعرف على العالم من حولهم، كما تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الوثائقية التي تغطي مواضيع مثيرة ومثيرة للاهتمام، مثل الحياة البرية، والبحار، والثقافات، والتاريخ، والعلوم، ومن خلال المقال الحالي سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، وكل ما يخص القناة.

تاريخ تأسيس وتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

تأسست قناة ناشيونال جيوغرافيك في 12 يناير 2001م، ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تكتسب شعبية هائلة وتجذب ملايين المتابعين حول العالم، حيث تتوفر القناة على أقمار متعددة، ما يسمح للمشاهدين بمشاهدة محتواها الشيق والمثير عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ومن بين الترددات الجديدة المتاحة لقناة ناشيونال جيوغرافيك، نتعرف الأن على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، وهو على القمر الاصناعي النايل سات من خلال التردد 12467، يتم استقطاب القناة بشكل أفقي، ويتم استخدام معامل الترميز 27500 مع معامل تصحيح الخطأ 3/2.

أيضًا، يمكن للمشاهدين استقبال القناة على التردد 11804 على العرب سات، حيث يتم استقطابها بشكل أفقي، وتستخدم معامل الترميز 27500 مع معامل تصحيح الخطأ 4/3.

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مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

وتتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بمحتواها المتنوع والمثير، حيث تقدم برامج وأفلام وثائقية تستكشف الطبيعة والحياة البرية في أنحاء العالم، وتسلط الضوء على البحار والمحيطات وتعرض الثقافات المختلفة وتستكشف التاريخ والعلوم بطرق مشوقة ومعرفية.

كما تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك وجهة مثالية للمشاهدين الذين يسعون لاكتشاف العالم والتعلم من خلال تجارب وقصص مثيرة وملهمة، وبفضل الترددات الجديدة، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة كل ما هو جديد وحصري على قناة ناشيونال جيوغرافيك واستكشاف العالم.

أهم البرامج المقدمة على قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك تقدم مجموعة واسعة من البرامج التي تغطي مواضيع متنوعة ومثيرة للاهتمام، وفيما يلي بعض البرامج الشهيرة التي تُعرض على القناة: