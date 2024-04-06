“العيد هيكون بالتوقيت الصيفي ولا الشتوي؟”.. رسميًا بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر في هذا الموعد

مع اقتراب نهاية شهر رمضان واقتراب نهاية فصل الشتاء، تتزايد التساؤلات حول موعد تطبيق التوقيت الصيفي في جميع المحافظات المصرية، حيث يأتي التوقيت الصيفي ليحمل معه تغييرًا في عداد الساعة، حيث يتم تقديمه بمقدار 60 دقيقة ليتناسب مع فترات النهار الطويلة، ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي عادة بعد إلغاء العمل به في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم بداية موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر فتابعونا.

التوقيت الصيفي في مصر 2024

يهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، حيث تكون الأيام أطول ويكون التأثير الضوئي للشمس أكبر، ويترقب الجميع إعلان الحكومة المصرية بشأن موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024، والذي من المتوقع أن يكون في الفترة المقبلة بعد انتهاء شهر رمضان وبداية فصل الصيف،حيث سيتم تنفيذ التوقيت في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة في آخر ليلة جمعة من شهر إبريل لعام 2024، حيث سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023 الذي صدر عن مجلس الوزراء المصري.

عيد الفطر توقيت صيفي أم شتوي؟

من المقرر أن يتم إلغاء التوقيت الشتوي وضبط التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، حيث سيصبح التوقيت الصيفي رسميًا في مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من هذا الشهر، ويعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التوفير في استهلاك الموارد الطاقوية، وتُطبق هذه الإجراءات في نهاية كل شهر أبريل من كل عام، بهدف تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاكهم للكهرباء والوقود، وتمتد فترة التطبيق لمدة ستة أشهر كاملة منذ تاريخ البدء، وبذلك سيكون التوقيت في عيد الفطر شتويًا.