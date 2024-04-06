ابحث في الاسماء.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 كشوفات الوجبة الاخيرة بعد التصفية عبر مظلتي

أصبح اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أبرز الموضوعات البحثية التي تصدرت محركات البحث الاجتماعي، وتهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق من خلال الإعلان عن رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام الحالي إلى تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة، ويجدر بنا الإشارة إلى أن هذه المنحة تعد من أبرز المساعدات التي يحصل عليها المواطنون العراقيون، وتأتي في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار العالمية، وفي هذا السياق سوف نوضح شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية إلى جانب ذلك خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية خلال الفقرات التالية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

إذا أردت أن تكون من ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ينبغي أن تتوفر فيك شروط الاستحقاق للوجبة السابعة، وهي:

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

أن يحمل مقدم الطلب إذن إقامة طويل الأمد في البلاد.

يتوجب على المتقدم أن ينتمي إلى فئات الدخل المحدود أو المتوسط.

يجب على مقدم الطلب عدم امتلاك أي أصول مالية أو عقارية، بما في ذلك العقارات، الأراضي، المتاجر التجارية، أو حسابات بنكية.

ينبغي أن تضع في اعتبارك أن هذه الخدمة غير متاحة للموظفين في القطاع الحكومي الذين يتلقون دخلًا شهريًا من الحكومة العراقية.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يستهدف هذا البرنامج من الدعم المطلقات والأرامل من أجل مساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشة الصعبة، ويمكن لكافة المتقدمين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: