«العلف وصل لسعر غير عادي».. مفاجأة غير متوقعه في أسعار العلف اليوم السبت الموافق 6 من أبريل 2024 في جميع الأسواق.. اشتري وخزني!!

حدث اليوم السبت، السادس من شهر أبريل للعام 2024، تراجع في أثمان العلف بالأسواق المصرية، هذا الانخفاض جاء بعد الزيادة التي شهدتها الأسعار في الأسبوع الماضي، في إطار الخدمات المعتادة التي يوفرها موقع البديل، نود إبلاغكم بأحدث أسعار العلف في جمهورية مصر العربية مع بدء النشاط التجاري ليوم السبت، والذي يصادف تاريخ السادس من شهر إبريل للعام الجاري.

أسعار الأعلاف اليوم السبت الموافق 6 من أبريل

ارتفع سعر علف البادي المستخدم في تسمين الأنواع الفائقة بنسبة 21٪ اليوم في مصر، ليبلغ سعره 23500 جنيه مصري.

بلغ ثمن علف التسمين الذي يحتوي على نسبة 21% من البروتين والذي يعرف باسم “سوبر” في مصر اليوم ما يقارب 23400 جنيه مصري.

شهد سعر علف التسمين الفاخر من ماركة “ناهي سوبر” زيادة بنسبة 19% في السوق المصري اليوم، حيث بلغ 23300 جنيه مصري.

زادت تكاليف الأغذية المخصصة للمواشي في مصر هذا اليوم، إذ شهد سعر العلف الذي يحمل اسم “بادي نامي” ارتفاعاً نسبته 21% ليصبح 23,000 جنيه مصري.

سعر طن علف الإيمان اليوم

ارتفع سعر طن من علف الإيمان بالسوق المحلية المصرية، والذي من النوع “نامي” ويحتوي على نسبة بروتين تصل إلى 21%، ليصل إلى حدود 24200 جنيه مصري اليوم.

وصلت تكلفة طن علف الإيمان في السوق المصري اليوم إلى 18500 جنيه مصري لكل طن من هذه الفئة من العلف.

سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم