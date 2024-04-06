الحكومة تُفرح 22 مليون مواطن .. حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024.. زيادة 15% من الرئيس السيسي

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024؛ تثير اهتمام الكثيرين، حيث تُعَدّ هذه الزيادة جزءًا هامًا من البرامج الحكومية التي تقدم مساعدات مالية لفئات متعددة من الأسر لتحسين مستوى معيشتها وتوفير الدعم اللازم لها؛ من المُقرر أن ترتفع قيمة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% على الراتب الأساسي اعتبارًا من شهر أبريل 2024، مما يُشعِر العديد من الأفراد بالاطمئنان والتفاؤل بمستقبلهم المالي؛ وتبحث العديد من الأشخاص عن صحة هذا الخبر ومدى تأثيره على حياتهم، وسنقدم لكم التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع في الفقرات التالية.

حقيقية زياد معاشات تكافل وكرامة لشهر ابريل 2024

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي حقيقة الأنباء المتداولة حول زيادة معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل، حيث أكدت عدم وجود أي زيادات في هذه المعاشات للشهر المذكور؛ بل قد قامت الوزارة بزيادة الرواتب في شهر مارس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ ونظرًا لتلك الزيادة، فإنه لم يتم تطبيق أي زيادات في الرواتب أو المعاشات لشهر أبريل، وذلك استنادًا إلى قرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم زيادة صرف معاشات تكافل وكرامة في هذا الشهر، مما يعكس السبب وراء زيادة الشهر الماضي.

خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة

وزارة التضامن تقدم فرصة لكافة الأفراد المستحقين للمساعدة للتسجيل في برنامج معاش تكافل وكرامة، الذي يقدم الدعم المالي الشهري لهم، حيث من المقرر صرف هذا الدعم في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي؛ للحصول على هذا الدعم، يمكن للأفراد اتباع خطوات بسيطة عبر موقع تكافل وكرامة، وتشمل هذه الخطوات كالتالي: