“الناس هتاكل وتخزن”.. سعر اللحمة في مصر اليوم السبت 6 إبريل 2024م

بدأت تعاملات اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2024م،باستقرار في أسعار اللحمة في مصر، حيث يشير التقرير الصباحي إلى استقرار ملحوظ في أسعار اللحوم، فقد استقر سعر كيلو اللحم الكندوز صباح اليوم عند مستوى 387 جنيه، مما يعكس جهود الحكومة المصرية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيض أسعار المنتجات والسلع الرئيسية بنسبة تصل إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم سعر اللحمة اليوم فتابعونا.

اللحمة بكام انهاردة السبت؟

بدأت تعاملات اليوم السبت 6 إبريلفي الأسواق بتسجيل أسعار محددة للحوم، حيث وصلت الأسعار إلى التالي:

سعر كيلو اللحم الضأن: 421 جنيه.

سعر كيلو اللحم الضأن بعظم: 385 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو: 397 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 374 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز: 387 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 375 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 333 جنيه.

سعر كيلو اللحم المفروم العادي: يتراوح ما بين 390 جنيه إلى 430 جنيه.

سعر كيلو الكبدة: يتراوح ما بين 380 جنيه إلى 430 جنيه.

سعر اللحمة في المنافذ الحكومية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مصر تستورد ما بين 40% إلى 50% من اللحوم، بينما تشكل النسبة المتبقية اللحوم البلدية، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم وتخفيف العبء عنهم في ظل ارتفاع أسعار اللحوم العالمية، وإليكم أسعار اللحوم في المنافذ صباح اليوم: