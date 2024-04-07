عودة تخفيف الاحمال بدءًا من هذا الموعد .. الكهرباء هتقطع جهز الكشاف تاني واعرف جدولك!!

يتساءل المواطنين عن عودة تخفيف الاحمال بعد عيد الفطر المبارك الذي كان معمول به قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وتم إيقافه من أجل التخفيف عن المواطنين في شهر رمضان، وقد صرح مجلس الوزراء أن تخفيف الاحمال سيعود بعد انتهاء عيد الفطر المبارك من أجل العمل به مرة أخرى، وتحدد موعد فصل الكهرباء ليبدأ من 11صباحًا ليستمر للساعة 5 مساءً وحددت مدة العمل ساعتين لكل منطقة محددة.

عودة تخفيف الاحمال

ولذلك مع عودة تخفيف الأحمال بعد عيد الفطر المبارك من المتوقع أن تصدر الوزارة بيان توضح فيه الجدول الخاص بتخفيف الاحمال، ولذلك فإن وزارة الكهرباء تقوم بعدد من الاجراءات في الأيام المنقضية من أجل العمل على تخفيف الأحمال، وبناء على الجدول الخاص بتخفيف الأحمال ساعتين لكل منطقة، بحيث تنتهي الفترة في الخامسة مساءً.

وقد تم التصريح من قبل المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن الدولة تحرص على انهاء فترة تخفيف الأحمال في أقرب وقت ممكن للتقليل من الاعباء على المواطنين.

الاعلان عن عودة تخفيف الاحمال

وقد تم الاعلان من قبل مجلس الوزراء عن عودة تخفيف الأحمال بالرغم من الضغوط على المواطنين، خاصة أن دعم الكهرباء وصل ل 90 مليار دولار في العام الحالي، ولذلك فإن الدولة تعمل من أجل مواجهة الصعوبات، وقد تم الإعلان عن الخطة التي يتم العمل بها من أجل تخفيف الاحمال، ويتم ذلك بعد التنسيق بين وزارة الكهرباء والبترول.

ويتم ذلك من خلال قطع الكهرباء عن بعض المناطق بالتناوب مع تقسيم المناطق إلى مجموعات من أجل قطع الكهرباء بالتناوب، خاصة مع مواجهة مشكلة نقص الوقود وتوفير العملة الصعبة من أجل استيراد الوقود من الخارج، لذلك بناء عليه تم العمل على تخفيف الأحمال لتخفيف المبالغ التي تصرف على دعم الكهرباء.