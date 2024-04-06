سرحوا اطفالكم وريحوا دماغكم.. تردد قناة  توم وچيري الجديد2024 بجودة عالية.. نزلها لعيالك الان وفرحهم!!

قناة توم اند چيري من امتع القنوات والمحبوبة من اطفالك حيث تهتم كل ام بإسعاد اطفاللها وبمعرفة تردد قنوات الأطفالومشاهدة البرامج التي يحبها الأطفال والتي تشد انتباههم وتجعلهم اكثر ذكاءً، فقناة توم اند چيري تعرض العديد من الأفلام الكرتونية الذي يحبها الأطفال وعلى اشهرها فيلم توم اند چيري التي يحبه الكبار والأطفال فهي تعرض جميع الأفلام الكرتونية على مدار ال ٢٤ ساعة بدون توقف وبدون أي رسوم

الترددات على النايل سات لتنزيل قناة توم اند چيري

بعد تنزيل قناة توم اند چيري الخاصة بالأطفال حيث تقوم بإدخال التردد على مدار ٢٤ ساعة والآن سوف نعرض لكم تردد قناة توم اند چيري على النايل سات

١٢١٤٩ هو تردد قناة توم تند چيري

توجد على القمر الصناعي النايل سات

استقطاب انجاه القناة وهو افقي

معدل الترميز وهو ١٧٥٠٠

كيفية ضبط قناة توم اند چيري على جهاز الإستقبال الخص بك

بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك إضافة قناة توم اند چيري على جهاز الإستقبال وذلك بالخطوات التالية :

الضغط على زر الإعدادات من جهاز التحكم الخاص بالريسيڤر

ثم اختيار كلمة التركيب الهوائي

ثم الضغط على إضافة تردد جديد

ضعي تردد القناة وكافة المعلومات

ثم الضغط على كلمة البحث

ومن المفترض ان تجدد القمر الصناعي الخاص بك

الخطوة الأخيرة وهي الضغط على كلمة حفط القناة على جهاز الإستقبال

ومن اهم ما يميز قناة توم اند چيري وهو انها تقدم محتواياتها على مدار ال ٢٤ ساعة بدون انقطاع، تكون القناة مجانية بدون دفع أي رسوم، تقوم بعرض أفلام كرتونية يحبها الأطفال وتعمل على جذب انتباههم.