ضيف رامز جاب من الأخر اليوم السبت 27 رمضان.. ضحية رامز جلال اليوم الحلقة السابعة والعشرون

ارتفعت مؤشرات البحث عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم السبت الذي يوافق 27 من رمضان من قبل العديد من الجماهير التي تتجمع أمام شاشات التلفاز لمشاهدة أحداث المقلب أثناء وجبة الإفطار، وسيتم في هذه الحلقة تقديم مقلب جديد يستهدف ضحيتين، حيث يتعرض الضيوف لتحديات قوية ومفاجآت غير متوقعة يقوم بها فريق البرنامج بقيادة الفنان رامز جلال، ولهذا سنقدم بعض التوقعات الخاصة بهوية ضيفي برنامج رامز جلال الجديد.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

من المتوقع أن يكون ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم السبت الموافق 6 أبريل هو الفنان حكيم، ومنذ بداية شهر رمضان المبارك استضاف رامز جلال العديد من نجوم التمثيل والغناء وكرة القدم في برنامجه حيث شهدت الحلقات مشاركة العديد من هذه النجوم مثل محمد أبو جبل ومصطفى شوبير ومي عمر وحماده هلال وأصايل وحسن عسيري وطارق لطفي ومحمد رياض ونسرين أمين ويسرا اللوزي ومها أحمد وفادي خفاجة، إلى جانب أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي ومحمد رياض وكزبرة وحمو بيكا وحسين الشحات وأكرم توفيق، وسيتم عرض هذا البرنامج مباشرة بعد أذان المغرب على شاشة mbc مصر في تمام الساعة السادسة مساء.

تفاصيل عن برنامج رامز جاب من الاخر

وبعد أن أظهرنا كافة التفاصيل حول ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، ينبغي أن نشير إلى أن برنامج “رامز جاب من الآخر” تميز بفكرة مختلفة تمامًا عن المقالب التقليدية التي قدمها الممثل المصري رامز جلال خلال السنوات السابقة، بدءًا من عام 2011، ويظهر رامز جلال أمام ضيف البرنامج فور وصوله إلى موقع التصوير، ويتفق معه على إجراء حلقة حوارية بعيدًا عن العنف والمقالب التي اشتهر بها سابقًا، ولكن تتحول الأمور بشكل مفاجئ، حيث يسقط الضيف في فتحة أنبوب ويصطدم بشخصية مشهورة أخرى، مما يؤدي في الغالب إلى حدوث مواقف محرجة، ثم يظهر رامز جلال مرة أخرى ليكشف أن ما حدث هو مقلب، ويضطر ضيوف البرنامج إلى بذل جهد كبير لإنهاء مراحل البرنامج، بينما يبقى رامز في منطقة بعيدة.