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“هُنـــــا ca.iq“ كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الأخيرة في جميع محافظات العراق شوف اسمك ونزله pdf
nخطوات الاستعلام عن المقبولين في رعاية نقل النفوس
أطلقت وزارة الداخلية في العراق الكثير من برامج الدعم المختلفة وذلك بهدف مساعدة الأسر الفقيرة داخل الدولة ومن أبرز تلك البرامج برنامج نقل النفوس وذلك من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لهم، والجدير بالذكر أن عدد كبير من المتقدمين يتساءل عن خطوات الاستعلام عن المقبولين في رعاية النفوس وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التقديم.
خطوات الاستعلام عن المقبولين في رعاية نقل النفوس
قامت الجهات المسؤولة بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الاستعلام عن إذا كنت مقبول في نقل النفوس أم لا وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالآتي:
- في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية في العراق.
- من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على زر الخدمات الإلكترونية ومنها يرجى الدخول على خيار الاستعلام عن نقل النفوس.
- يجب ملء النموذج من خلال إدخال البيانات المطلوبة.
- أخيرا بمجرد الضغط على زر بحث سوف تظهر الحالة الخاصة بك داخل الدعم.
التقديم على برنامج نقل النفوس
يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التقديم على برنامج نقل النفوس والتي تكون كالتالي:
- أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.
- سوف يظهر لك استمارة تقديم الطلب والتي يجب ملؤها بالبيانات المطلوبة والتي تتمثل في اسم المتقدم والحالة وغيرها من المعلومات الأخرى حول المتقدم.
- يرجى إرفاق مجموعة من الأوراق وذلك من أجل التحقق من حالة المتقدم وهي عبارة عن: نسخة من وثيقة الإقامة، نسخة من بطاقة التموين، صورة من البطاقة الانتخابية، صورة من الجريدة الرسمية.
- أخيرا يجب النقر على زر إرسال الطلب وسوف يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المسؤولة وسوف يتم التواصل معكم.