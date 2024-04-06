تابع كل الأفلام.. تردد روتانا سينما 2024 على الأقمار الصناعية ولن يفوتك أي فيلم عرض أول

أيام قلائل ويأتي عيد الفطر المبارك، ونجد كثيرون يتساءلون عن تردد روتانا سينما على القمر الصناعي، بحيث يتمكنوا من الاستمتاع بمحتوى القناة خلال فترة الإجازة القادمة، ونوضح لكم بعض المعلومات عن القناة والتردد الخاص بها، كي تتمكنوا من متابعة محتوى القناة المميز التي تعرضه على شاشتها للمواطنين، كونوا معنا.

تردد روتانا سينما

روتانا سينما من القنوات الفضائية التي تحظي باهتمام كبير من قِبل عدد من المواطنين حول العالم، حيث تتخصص القناة في عرض باقة من الأفلام السينمائية على شاشتهان وتختلف الأفلام من حيث الثقافي والكوميدي والترفيهي، أي محتوى متنوع للمواطنين، وتعرض القناة العرض الأول لعدد كبير من الأفلام، ويمكن متابعة المحتوي الذي تقدمه عبر الترددات التالية:

نايل سات

تردد القناة: 12226.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

لا يوجد تشفير.

بدر 4

تردد القناة: 11842.

استقطاب: أفقي.

مهدل ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

لا يوجد تشفير.

استقبال تردد روتانا سينما

تعرض قناة روتانا سينما أفلام متنوعة، وأطلقت شعار على نفسها “روتانا سينما.. مش هتقدر تغمض عنيك” واستطاعت أن تعرض مجتوى متميز جذب الكثيرون إليها، وبالنسبة للطريقة التي يتم استقبال تردد القناة بهي فهي على النحو التالي:

الدخول إلى قائمة الإحداثيات من زر القائمة الموجود على الريموت.

الضغط على إضافة قناة وإدراج الإحداثيات الخاصة بالقناة.

انقر على بحث، يليه حفظ وبعدها تجد القناة ضمن قائمة القنوات الخاصة بك.

علمًا بأن القناة تعرض المحتوى الخاص بها بالمجان تمامًا ودون الحاجة إلى دفع أي اشتراك، حيث القناة مفتوحة وبالمجان تمامًا.