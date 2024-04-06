رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي وشروط التسجيل moss.gov.eg

يتساءل الكثير من المستفيدين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة والذي يعتبر من أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمواطنين الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وتوفير حياة كريمة لهم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكنك الاستعلام عن المعاش من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية وذلك من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد ثم انقر على زر استعلام وسوف يظهر لك جميع المعلومات حول المعاش الخاص بك، كما أنه يمكنك أيضا التواصل مع الخط الساخن الخاص بهم وهو 19680.

ما هي شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة

قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في معاش تكافل وكرامة والتي تكون كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم ليس لديه مصدر دخل ثابت.

عدم امتلاك المتقدم أجر تأميني يتعدى 400 جنيه شهريا.

يجب أن يكون المتقدم غير مستفيد من أي من برامج الدعم الذي تقدمه الدولة.

عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ثمينة مقيدة بأسمه.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

الأسر المعوزة.

فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

المسنين.

الشباب ولكن وفق الشروط التي حددتها الوزارة.

السيدات.

رابط الاستعلام عن المقبولين في معاش تكافل وكرامة

يجب اتباع الخطوات التالية من التحقق إذا تم قبولك في معاش تكافل وكرامة أم لا: