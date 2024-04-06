عاجل: إيقاف الخدمة لمدة 3 أيام بسبب التحديثات الخدمات بنظام نور الإليكتروني الخاص بالتسجيل بمراحل رياض الأطفال والابتدائي

يعد نظام “نور الإليكتروني” هو ركيزة أساسية في البنية التحتية للتعليم في الحكومة السعودية، وذلك لدوره الهام في توقير مجموعة كبيرة واسعة من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور عبر جميع مستويات التعليم، هذا ووفق لما هو منشور على الصفحة الرئيسية للموقع والمنصة الإليكترونية فقد تم إيقاف الخدمة مؤقتا، ولفت التنويه المنشور إلى أنه ونظرا لوجود تحديثات طارئة على أنظمة الوزارة وذلك لرفع جودة وكفاءة الخدمات، والحلول التقنية المقدمة لكم، فإن نظام نور سيكون قيد التطوير، مقدمين الاعتذار للجمهور والمواطنين عن أي تأثير سلبي قد يطرأ على أعمالهم.

موعد إيقاف الخدمة وعودتها بنظام نور الإليكتروني

هذا وكما هو مقرر وفق المشور على الموقع الرسمي للمنصة فإن إيقاف الخدمة سيكون لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من الخميس 1445/09/25 هــ الموافق 2024/04/04 م وحتى الأحد الموافق 1445/09/28 هــ، 2024/04/07 م، وذلك من الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس حتى الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد.

نظام نور الإليكتروني والتسجيل بالمراحل الابتدائية ورياض الأطفال

من المعروف أن نظام “نور” يهدف إلى تسهيل العملية التعليمية وتحفيز الطلاب على تحقيق أقصى إمكاناتهم في مجالاتهم الدراسية المختلفة.



كيفية التسجيل في نظام نور الإليكتروني

لتسجيل طفلك في رياض الأطفال عبر منصة “نور” التعليمية، يجب اتباع الخطوات التالية بعد التأكد من استيفاء جميع شروط التسجيل:

1. زيارة الموقع الرسمي لمنصة “نور” التعليمية عبر الإنترنت.

2. قام ولي الأمر بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص به على المنصة.

3. بعد الدخول إلى الحساب، يتم النقر على خيار “تسجيل الأبناء” ثم تسجيل طفل جديد.

4. إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وبيانات الوصي وتاريخ الميلاد وأي بيانات أخرى مطلوبة.

5. النقر على الزر التالي للاستمرار في عملية التسجيل.

6. اختيار المدرسة التي يرغب ولي الأمر في تسجيل الطفل بها.

7. النقر على الزر التالي لاستكمال عملية التسجيل.