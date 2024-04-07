“هُنـــــا onefd.edu.dz“ كيفية سحب استدعاء امتحان المراسلة onefd برقم الاستمارة 2024 بالجزائر

يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن خطوات سحب استدعاء المراسلة المراسلة، مما جعل الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد يقوم بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلال الحصول على الاستمارة، كما أكد على عدم التأخير عن الاختبارات لفترة تزيد عن نصف ساعة كما أنه لا يجب للمرشح مغادرة ساحة الاختبارات إلا بعد مرور ساعة من الاختبار وأوضحت أيضا أن من يتغيب عن أداء اختبار مادة ما سوف يتم إلغاء امتحانه في الدورة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط سحب استدعاء المراسلة onefd برقم الاستمارة، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات استخراج الاستدعاء.

رابط سحب استدعاء المراسلة onefd برقم الاستمارة

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يجب على المرشح أن يقوم باستخراج الاستدعاء قبل أداء الاختبارات وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بـ onefd الجزائري.

كيفية استخراج استدعاء المراسلة برقم الاستمارة

قام الديوان الوطني والتكوين عن بعد بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله استخراج استدعاء المراسلة وذلك من أجل أداء الاختبارات والذي من المقرر أن يكون مفتوح بداي من 3 أبريل 2024 وسوف يكون متاح لجميع المواطنين بالجزائر، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي: