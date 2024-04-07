تنزيل تحديث واتساب بيتا (رابط مباشر) لكل الهواتف.. اخر اصدار بميزة شغالة علي جميع الموبايلات
تحديث واتساب بيتا
تحديث واتساب بيتا من خلال النسخة الأخيرة من التطبيق التي تم تحديثها وتوفيرها عبر متجر بلاي لمستخدمي الأندرويد وابل ستور لمستخدمي الآيفون، فذلك التحديث يحتوي على مجموعة كبيرة من التحديثات الموجودة في التطبيق بحيث يدعم أداء أفضل بالإضافة لعدد من المميزات التي تم تزويدها في التطبيق للتمتع بتجربة استخدام مميزة مع التطبيق.
تحديث واتساب بيتا
تحديث واتساب بيتا يتم من خلال تحميل النسخة الجديدة من التطبيق التي توفر للمستخدمين الاستمتاع بمزايا التطبيق والخصائص الجديدة التي تم إضافتها في التطبيق، مع تجربة التحديث الأخير للتطبيق الذي يحتوي على الكثير من المميزات المتنوعة بالإضافة إلى تحسين الأداء العالي الموجود في التطبيق.
بحيث يتم إضافة تحديثات التطبيق مع إتاحة التقييم من قبل المستخدمين ليتم إضافة التحديثات التي يرغب المستخدمين في أن تكون بداخل التطبيق بعد تطويره وتحديثه، و يتم تثبيت التطبيق بسهولة بعد تحميله من خلال خطوات محددة وسهلة تسهل من تثبيت التطبيق بشكل كبير من قبل المستخدمين.
خطوات تحديث واتساب بيتا
- يمكن تنزيل تحديث واتساب بيتا من خلال متجر بلاي أو آبل ستور بحيث يتم توفير نسخة محدثة من التطبيق يمكن تحميلها بسهولة عبر المتجر.
- بعد تحميل التطبيق على الهاتف، يتم الضغط على زر البحث من أجل تثبيت التطبيق وإتباع التعليمات.
- بحيث أن تلك النسخة هي تجريبية تم طرحها من قبل مطوري البرنامج من أجل تجربة أداء تلك النسخة مع السماح بكتابة التعليقات من قبل المستخدمين من أجل تطوير تلك النسخة وإضافة التحديث عليها.