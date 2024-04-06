هونر تبهر عملائها بأقوى الهواتف.. تعرف على مواصفات هاتف HONOR X7b 5G الجديد بمميزات خيالية !! اشتريه الآن للاستمتاع ببميزاته

تعتبر شركة هونر واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية والتي كانت تعمل في البداية تحت مسمى شركة هواوي وكانت تقوم ببيع الأجهزة الخاصة بها عن طريق شبكة الإنترنت أو من خلال الموزعين ولكنها قامت بالإنفصال عن هواوي وأنشأت شركة خاصة بها، أطلقت الشركة في شهر ديسمبر الماضي جهاز هونر X7b والتي قامت بإصدار الأحدث منه في فبراير الماضي وهو هاتف HONOR X7b 5G والذي سوف نوضح المواصفات التي يمتلكها من خلال مقالنا.

HONOR X7b 5G

يمتلك هاتف هونر X7b 5G العديد من المواصفات الرائعة التي تجعلك تقوم بشرائه على الفور ومن أبرز تلك المواصفات:

الهيكل الخارجي للجهاز مصنوع من البلاستيك.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال بخاصية الفايف جي.

يجب العلم أنه لا يمكن إضافة كارت ميموري.

وزن الهاتف يصل حتى 199 جرام، بينما الأبعاد الخاصة به هي 166.7×76.5×8.2 مم.

يحتوي على معالج ميدياتك Dimensity وهو ثماني النواة ويعمل بتردد 2.2 هيرتز، ويجب العلم أن دقة تصنيع المعالج هي 7 نانومتر، بينما المعالج الرسومي للجهاز هو Mali G57.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13.

مساحة التخزين الخاصة بالهاتف هي 256 جيجابايت ورامات 8 جيجا رام.

شاشة الهاتف مصنوعة من مادة TFT LCD وسعتها 6.6 بوصة والدقة الخاصة بها هي 1080×2412 بيكسل، بينما الكثافة الخاصة بها هي 398 بيكسل لكل بوصة، يصل السطوع الخاص بها حتى 850 شمعة.

الهاتف يدعم بصمة إصبع والتي توجد مع زر الباور.

يتمتع بوجود كاميرا أمامية دقتها 8 ميجابكسل.

يمتلك الجهاز 3 كاميرات خلفية لتكون الأولى دقتها 108 ميجابكسل، والثانية والثالثة دقتها 2 ميجابكسل.

يوجد فلاش ليد للكاميرا الخلفية وذلك من أجل التقاط الصور الليلية.

بطارية الهاتف مصنوعة من الليثيوم وسعتها 6000 أمبير.

سعر هاتف HONOR X7b 5G

يجب العلم أن الشركة المصنعة لم تقم بإصدار سعر هاتف هونر X7b 5G حتى الوقت الحالي ولكن من المقرر إطلاقه في أقرب وقت.