“ضحك ولعب ليل ونهار” تردد قناة سبونج بوب 24 ساعة بدون توقف علي القمر الصناعي نايل سات

تردد قناه سبونج بوب هي قناة فضائية متميزة ومفيدة تحرص باستمرار على تقديم برامج كرتونية متنوعة للأطفال على مدار 24 ساعة، ويتميز محتوى هذه القناة بأنه أمن، كما أنه يجذب الكثير من الأطفال إليه، فإذا أردت معرفة تردد قناة سبونج بوب حتى تسعد أطفالك بمشاهدتها فتابع معنا.

تردد قناة سبونج بوب

سنوضح لك تردد قناة سبونج بوب على الأقمار الصناعية حتى يستمتع أطفالك بمشاهدة ما تقدمه من كرتون ومحتوى يسعد الأطفال.

تردد قناه سبونج بوب من خلال القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11355.

الاستقطاب: العمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناه سبونج بوب من خلال القمر الصناعي العرب سات

التردد 11355.

الاستقطاب: الرأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 6/5.

كيفيه ضبط قناه سبونج بوب على اجهزه الاستقبال

اختر قائمة الإعدادات من خلال الريموت.

قم بتحديد خيار بحث يدوي أو تثبيت.

أدخل تردد القناة الجديد ثم أدخل باقي البيانات من استقطاب ومعدل ترميز.

ابحث الآن عن القناة.

بعد اكتمال البحث ستظهر القناة من ضمن قنواتك ويمكن لأطفالك الآن الاستمتاع بمشاهدتها.

محتوى قناه سبونج بوب

يقدم تردد قناة سبونج بوب مجموعة من العروض، البرامج الكرتونية و الرسوم المتحركة التي تجذب إليها عدد كبير من الأطفال، كما ان المحتوى المعروض بها هو محتوى أمن ويشمل: