موبايل جديد كليا من انفينكس.. مواصفات هاتف infinix note 40 بمواصفات رائعة وسعر اقتصادي

قامت شركة انفنكس الغنية عن التعريف بإطلاق هاتف جديد وهو infinix note 40 والذي يعد من الأجهزة الرائعة والتي تجعلك ترغب في شرائه، كما أنه من أكثر ما يميز ذلك الجهاز سعره المتوسط وذلك مقابل الإمكانيات والمميزات التي يقدمها لك الهاتف، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

infinix note 40

يجب العلم أن هاتف انفكنس نوت 40 يمتلك العديد من المواصفات الجبارة التي تجبرك أن تقوم بشرائه على الفور ومن أبرز تلك المواصفات:

الهاتف يدعم شريحتين اتصال بخاصية الفور جي والفايف جي.

يأتي الهيكل الخارجي للجهاز مصنوع من الزجاج والبلاستيك مما يعطيه مظهر رائع.

يجب العلم أن شاشة الهاتف تستغل مساحة من الواجهة الخارجية والتي تصل حتى 90٪.

نوع شاشة هاتف انفتكس نوت 40 مصنوع من اموليد، وحجمها يصل حتى 6.78 بوصة، بينما الدقة الخاصة بها هي 1080×2436 بيكسل، أما فيما يخص الكثافة فهي 393 لكل بوصة.

الهاتف يدعم البلوتوث والواي فاي.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14 وهو من أحدث أنظمة التشغيل.

المساحة الداخلية للهاتف هي 256 جيجابايت بالإضافة إلى رامات 8 جيجا رام.

الهاتف يمتلك معالج قوي وهو ثماني النواة.

سعة بطارية الهاتف 5000 أمبير والتي يتم شحنها بقوة 45 وات.

الجهاز يملك بصمة الإصبع وبصمة التعرف على الوجه.

مميزات هاتف انفنكي نوت 40

يمتلك هاتف infinix note 40 مجموعة من المميزات التي تجعله جهاز رائع ومن أبرز تلك المميزات:

يجب العلم أنه تم تصنيعه بأعلى وأحدث التقنيات وذلك حتى يساعد المستخدم في الكثير من المهام.

الهاتف مصنوع من خامات قوية وفعالة مما يجعله مقاوم للأتربة والغبار.

الجهاز يدعم نظام التشغيل الخاص به لمدة لا تقل عن ثلاث أعوام.

سعر هاتف infinix note 40

الجدير بالذكر أن هاتف انفنكس نوت 40 أصبح متوفر داخل السوق السعودي وذلك بسعر 1100 ريال سعودي.