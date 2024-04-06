“الحديد يفاجئ الكل”.. انخفاض غير متوقع في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 6 من أبريل 2024 في جميع المصانع.. قوم ابني لعيالك!!

تشكل أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت دلائل حيوية على الوضع الاقتصادي لأي دولة، إذ تمثل لمحة عن رواج القطاع العقاري والصناعات بصورة عامة، في هذا المقال، سوف نلقي نظرة على الأسعار الجارية لكل من الحديد والأسمنت داخل جمهورية مصر العربية ليوم السبت الموافق للسادس من إبريل لعام 2024.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق

أصدرت شركة السويس للصلب بياناً بتقليل أسعار الحديد المستخدم للتسليح بمقدار 13520 جنيهاً للطن، ليصبح سعر الطن الحالي 40500 جنيه بدلاً من سابقه الذي كان يعادل 53520 جنيهاً.

أفادت شركة حديد بشاي بأنها خفضت سعر الطن بمقدار 6300 جنيه، حيث أصبح السعر الجديد هو 40700 جنيه مقارنةً بالسعر القديم البالغ 47 ألف جنيه.

قامت شركة عز للحديد بتقليص سعر الطن بمقدار 5800 جنيه إلى 40700 جنيه للطن عند أخذه من المصنع بدلاً من 46500 جنيه.

انخفض السعر الإرشادي لعمليات بيع الجملة إلى 41718 جنيه مصري لكل طن مع التوصيل إلى المستودع، بينما يبلغ السعر الإرشادي الخاص ببيع التجزئة إلى العملاء 42165 جنيه مصري لكل طن شاملاً التسليم في المستودع.

انخفضت قيمة سعر الصاج عند شركة حديد عز، حيث تقلصت بمقدار 8620 جنيهًا مصريًا للطن، ليستقر سعر البيع بالمصنع عند 41700 جنيه مصري لكل طن.

أسعارالأسمنت اليوم بالأسواق