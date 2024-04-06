مسلسل حق عرب الحلقة 28…. عرب يعترف بحبه لأنغام وهيعيش قصة حب

يحقق مسلسل حق عرب الحلقة 28 أعلى نسب مشاهدة ليصبح محور اهتمام الكثير من المشاهدين، ويتألق الفنان أحمد العوضي في بطولة المسلسل الذي يعرض على قناة on خاصة بعدما اعترف عرب السويركي بحبه لأنغام بعد أن وقفت بجانبه خلال المنحة الأخيرة الذي تعرض لها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسل حق عرب الحلقة 28 …

مسلسل حق عرب الحلقة 28

حيث شهدت الحلقة الماضية مسلسل حق عرب الحلقة 28 الكثير من الأحداث أبرزها ظهور محاسن وهي تهدد صباح بما تعرفه، وتساومها على مبلغ مالي إلا أنها سوف تخبرها أن تقوم بإفشاء سرها وكشف حقيقة قتل شقيقتها حسنية وأنها سوف تقوم بإخبار عرب بما تعمله وتكشف السر.

ثم تذهب محاسن إلى عرب وتخبره حقيقة الأمر ونخبره بالسر إلا أن صباح تأتي وتقطع كلامهما وتمنعها من إخبار عرب بالسر، ويخرج عرب السويركي برفقة أنغام بعد أن طلبت من الخروج والتنزه خارج المنزل، وتسأله عن حقيقة حبه لحنان إلا أن عرب يخبرها أنها لم يعد يحبها خاصة بعد أن تزوجت من عبد ربه ويعترف بحبه لأنغام.

وطلب عرب السويركي من أنغام أن يتزوجها وأن تكون أماً لأولاده، وتحدث معها ووصف علاقتها به مثل علاقة الشاطر حسن وست الحسن والذي أصبح يهتم بها على الرغم من خوفه الشديد بسبب حراس والدها ، ولكن تمر الأيام ويعجب بست الحسن ويقرر أن يتزوجها.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 28

يعرض مسلسل حق عرب على قناة on في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة في الساعة 12:00 صباحاً بعد منتصف الليل على قناة on وon دراما ويمكنكم أيضاً مشاهدة الحلقات بدون اعلانات أو فواصل على منصة شاهد vip.