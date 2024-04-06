سجل جاوب أكسب المليون.. مسابقة طائر السعيدة 6 السؤال 27 من رمضان 2024 مع مايا العبسي

يبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة مسابقة طائر السعيدة 6 السؤال 27 من أجل إختيار الإجابة الصحية رغبةً في فرصة الفوز التي لن تتكرر كثيراً ولن يبقى على انتهاء الموسم السادس من طائر السعيدة سوى 3 أيام، حيث تنتهي المسابقة مع نهاية شهر رمضان لأنها مسابقة تعرض من العام للعام وتقدمها الإعلامية الشهير مايا العبسي وهي واحدة من أهم مقدمي البرامج التلفزيونية عبر قناة السعيدة اليمنية

نجحت مايا العبسي أن تخطف الأضواء ببرنامجها التي تقدمه طائر السعيدة من عام 2019 ونظراً لنجاحه الكبير أصبح هناك عدة أجواء من البرنامج والهدف من سعادة الآخرين ومساعدة المواطنين بطريقة مختلفة عن طريقة طرح بعض الأسئلة اليومية، ابقوا معنا للإطلاع على مسابقة طائر السعيدة 6 السؤال 27.

مسابقة طائر السعيدة 6 السؤال 27

تم رفع السؤال الجديد من مسابقة طائر السعيدة 6 يوم 27 من رمضان والذي يأتي على النحو التالي:

فنان يمني كبير عرف بأدائه للأغاني الوطنية والعاطفية تتلمذ على يد العلامة محمد سالم البيحاني من هو؟

الإجابة أيوب طارش العبسي.

ولحل إجابة السؤال عليكم الدخول على موقع طائر السعيدة 6.

ثم الإطلاع على سؤال الحلقة وإضافة البيانات المطلوبة الاسم ورقم الجوال واسم المحافظة.

ثم اختيار الإجابة بالضغط على اشتراك.

موعد عرض برنامج طائر السعيدة 6

تعد مسابقة طائر السعيدة اليمنية من أهم المسابقات تصل قيمة الجائزة الواحدة مليون ريال يمني يحصل عليها الكثير من المواطنين بشكل يومي من بداية شهر رمضان حتى نهاية الشهر لأن البرنامج مكون من 30 حلقة، تعرض المسابقة يومياً على قناة السعيدة اليمنية مع مايا العبسي وتذاع الحلقة وإعلان اسم الفائز في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت اليمن والإعادة في تمام الساعة 3 عصراً.