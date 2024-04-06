موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية والقنوات المفتوحة الناقلة

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية، حماس وتشويق كبير يعيش فيه جماهير الفريقين الزمالك وفيوتشر من أجل لقاء الإياب بعد أن نجح فريق الزمالك أن يخطف الأضواء ويحقق الفوز على نظيره فيوتشر، ولذلك نجد أن البحث عن موعد المباراة والقنوات التي تقوم بالنقل مرتفعة للغاية، الزمالك يواصل تألقه بين مختلف الفرق و فرصته في الفوز كبيرة لأنه مازال يحافظ على ترتيبه وعدم خسارته في أي مباراة سابقة حتى الآن، كما يحرص فريق فيوتشر أن يقدم أداء أفضل من لقاء الذهاب لعدم ضياع فرصته في الوصول إلى النصف النهائي بعد هذه التحديات، نستعرض لحضراتكم اليوم ما تودون معرفته والبحث عنه بشكل تفصيلي حول موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

لقاء قوي يتوقعه عشاق الساحرة المستديرة بين كلا الفريقين الزمالك وفيوتشر في منافسة إياب الكونفدرالية غداً الأحد الموافق 7 من أبريل 2024، لقاء الذهاب حقق فريق الزمالك الفوز على فيوتشر بنتيجة 2-1 وبعد 24 ساعة تبدأ أجواء لقاء الإياب المقرر أن تقام على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي ، وتنطلق صافرة اللقاء الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت مصر والساعة العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساءً حسب توقيت الإمارات، وما زال فريق الزمالك في الترتيب الأول برصيد 13 نقطة وفيوتشر في الترتيب الثاني برصيد 11 نقطة.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك وفيوتشر

تعرض فقط وحصري وبشكل مباشر مباراة الزمالك أمام فريق فيوتشر على قناة بي ان سبورت 6 بجودة عالية hd بصوت المعلق محمد فوز والآن يمكنكم تثبت القناة على الجهاز من خلال التردد التالي