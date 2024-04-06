واتساب يُفاجئ مستخدمية من جديد بهذه الميز!.. “صورة في صورة” خاصية جديدة من واتس اب.. اعرفها قبل أي حد

في ظل التطورات التحديثات الكبيرة التي تشهدها منصة واتساب “المراسلة الفورية” في قيامها بتطوير خاصية وضع “صورة في صورة” لكي يتم تحسين تجربة مشاهدة الفيديو، وذلك في نافذة صغيرة منبثقة عبر الذهاب إلى واجهات التطبيق المختلفة، لكن يكون هذا الوضع غير متاحًا عقب الخروج من التطبيق، هذا وأن موقع ” gadgets360″ يقوم بدعم تطبيق واتساب أثناء الإستمرار في إجراء المكالمات، مما تعتبر ميزة جيدة ومتاحة في التطبيق بداية العام الماضي 2023.

ميزة جديدة من واتساب

وفي سياق متصل، فإن تطبيق واتساب يُتيح إمكانية عمل بث مقاطع الفيديو مثل اليوتيوب ونتفلكس وغير ذلك من المميزات نفسها التي يوفرها تطبيق المراسلة الفورية، حتى أنه أصبح من السهل الإستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو، وذلك أثناء التصفح خارج التطبيق للذهاب إلى تطبيقات أخرى، يمكن من خلالها مشاهدة كل ما هو جديد وحصري يوفره التطبيق.

“صورة في صورة” قيد الإختبار

تعد ميزة صور في صورة قيد الإختبار والتجربة من قبل تطبيق المراسلة الفورية بالوقت الحالي، لكن من المتوقع أن يتم توفير هذه الميزة أمام جميع المستخدمين عبر بعض التحديثات المستقبلية في إطار تحسين تجربة تشغيل مقاطع الفيديو بالتطبيق، كما أن شركة ميتا العالمية أتاحت مشاركة مقاطع الفيديو بجودة عالية، مع توفير خيار التقديم والتأخير ورفع وخفض الصوت بكل سهولة ويسر من خلال الميزة الجديدة التي من المتوقع طرحها.