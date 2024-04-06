تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن شروط التسجيل في دعم ريف 1445،التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين لما يقدمه من خدمات مالية تساعد الكثير على شراء ما يلزمهم والتغلب على ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على شروط التسجيل في دعم ريف 1445 وخطوات التسجيل….

رابط التسجيل في دعم ريف 1445

حيث يمكن الاستفادة بالخدمات المالية التي يقدمها دعم ريف وذلك من خلال التسجيل على الرابط التالي:

الذهاب إلى منصة ريف على الانترنت.

اضغط على طلب الدعم.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك

ادخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد وكلمة المرور ورقم الهاتف، تحقق من الكود الظاهر أمامك واكتبه في الخانات الموضحة .

اضغط على موافق على الشروط والأحكام.

سوف يتم توجيهك للصفحة الرئيسية مجددا.

اختر برنامج دعم الأسر الريفية .

ادخل البيانات المطلوبة .

ادخل مدينة ومنطقة منتج المشروع وحدد الموقع .

يجب التأكد من ارسال شهادة العمل الحر الخاصة بك.

ثم اضغط على أيقونة “حفظ”.

شروط التسجيل في دعم ريف 1445

وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على دعم ريف وهي: