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شروط التسجيل في دعم ريف 1445 وخطوات التسجيل
شروط التسجيل في دعم ريف 1445
تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن شروط التسجيل في دعم ريف 1445،التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين لما يقدمه من خدمات مالية تساعد الكثير على شراء ما يلزمهم والتغلب على ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على شروط التسجيل في دعم ريف 1445 وخطوات التسجيل….
رابط التسجيل في دعم ريف 1445
حيث يمكن الاستفادة بالخدمات المالية التي يقدمها دعم ريف وذلك من خلال التسجيل على الرابط التالي:
- الذهاب إلى منصة ريف على الانترنت.
- اضغط على طلب الدعم.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك
- ادخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد وكلمة المرور ورقم الهاتف، تحقق من الكود الظاهر أمامك واكتبه في الخانات الموضحة .
- اضغط على موافق على الشروط والأحكام.
- سوف يتم توجيهك للصفحة الرئيسية مجددا.
- اختر برنامج دعم الأسر الريفية .
- ادخل البيانات المطلوبة .
- ادخل مدينة ومنطقة منتج المشروع وحدد الموقع .
- يجب التأكد من ارسال شهادة العمل الحر الخاصة بك.
- ثم اضغط على أيقونة “حفظ”.
شروط التسجيل في دعم ريف 1445
وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على دعم ريف وهي:
- أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- أن يكون رب الأسرة عامل في مهنة الزراعة.
- ألا يقل سن رب الأسرة المتقدم عن 21 عام.
- ألا يتعدى راتب رب الأسرة عن 6 آلاف ريال سعودي.
- وأخيراً أن يلتزم رب الأسرة بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخير .