“معلومة تهمك”… طريقة الإستعلام عن القبول في معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

تنتشر حالة من الإضطرابات داخل محافظات جمهورية مصر العربية تدور حول معاش تكافل وكرامة لعام 2024، وهو عبارة عن دعم مالي تقوم الحكومة بإعطائه للمواطنين أصحاب الدخل الشهري المنخفض، بهدف تسهيل الحياة عليهم، ونظرا للأهمية ذلك الدعم فقد أراد عدد كبير من الأشخاص معرفة طريقة الإستعلام عن ذلك المعاش بواسطة الرقم القومي، بالإضافة إلى قيمة الدعم والزيادة المطروحة.

طريقة الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن عدة خطوات أساسية لجميع الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة، وذلك حتى يسهل على المواطنين إجراءات الإستعلام، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

الخطوة الأولى: قم في بادئ الأمر بالبحث عن البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الإجتماعي أو قم بالدخول من هنا

الخطوة الثانية: وبعد ذلك ابحث عن خيار (المواطن) ثم خيار (تكافل وكرامة) من القائمة الرئيسية.

الخطوة الثالثة: سيتم نقلك إلى قائمة الإستعلام فقم بالضغط على خيار (المواطنين).

الخطوة الرابعة: تأكد في تلك الخطوة من إدخال الرقم القومي الخاص بك بشكل صحيح واضغط على استعلام.

الخطوة الخامسة: انتظر قليلا حتى تظهر النتائج ويتم عرض قيمة الدعم أمامك في حال القبول أما في حال الرفض فسيتم عرض أسباب الرفض أمامك.

وقد أشارت الوزارة أيضا إلى أنه من ضمن الشروط الأساسية أن يكون الفرد حاصل على الجنسية المصرية.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024

وفقا للتطورات الأخيرة فقد قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة لعام 2024 وأشارت أيضا إلى قيمة الزيادة، وهي الموضحة كالأتي: