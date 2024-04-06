“كشوف الوجبة السابعة” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عموم محافظات العراق

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من معرفة موعد صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية التي تأخرت بشكل ملحوظ عن الوجبات الماضية، إضافة إلى ان هذا البرنامج يقوم بدعم مئات الأشخاص في كافة المحافظات العراقية، ويرغب البعض في الإستعلام عن أخر وجبة تم صدورها مؤخرًا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

بعدها يتم إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية الساري في خانة البحث.

القيام بإختيار الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

بعد ذلك يُرجى القيام بإختيار المحافظة التي ينتمي إليها الشخص المتقدم.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

لتظهر لك في النهاية جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة التي عليها الدور.

شرط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

تتمثل أهم شروط القيام بالتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم، وفقًا للأتي:-