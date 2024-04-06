هتقدم ساعتك 60 دقيقة..موعد تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي 2024 حسب قرارات مجلس الوزراء

يتساءل الكثير من المواطنين في مصر عن موعد تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي 2024 لن الفترة المحدد للتوقيت الشتوي على وشك الأنتهاء ويرغب الكثير معرفة الموعد بالتحديد لضبط الساعة وإعادة تنظيم أوقاتهم، التوقيت الصيفي يجعل ساعات النهار أطول من ساعات الليل والعكس في التوقيت الشتوى تكون ساعات الليل أطول من ساعات النهار، عملية تغيير التوقيت تساهم في حل مشكلة الكهرباء والتي أكدت الدولة أن الدولة بهذا التغيير سوف توفر المليارات كما يكون هناك قدر كافي من الطاقة الكهربائية،

توقف نظام العمل تغيير التوقيت لفترة طويلة فيما يقارب 7 سنوات، لكن مع الدراسة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تمكنت من الوصول إلى الحل وأن تغيير التوقيت يكون بفائدة وعائد مادي كبير على الدولة وهو أنسب القرارات في الوقت الراهن، تابعوا معنا السطور التالية لمعرفة موعد تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي 2024.

موعد تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي 2024

بعد أسابيع قليلة سوف تنتهي فترة العمل بالتوقيت الشتوي في جمهورية مصر العربية وفقاً للمدة التي حددتها الحكومة من قبل، مدة العمل بالتوقيت الشتوى نحو 6 أشهر وبدأت عملية التطبيق والعمل بها منذ شهر نهاية أكتوبر وحتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل، ويتم إختيار موعد تطبيق التوقيت الصيفي يوم الخميس في الساعة 12 مساء لكي يوافق اليوم التالي عطلة الأسبوع الرسمي ويكون الجميع على استعداد للعمل بهذا اليوم بدايةً من السبت، كما صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 ليلة الجمعة الموافق 26 من أبريل الجاري ولن يتبقى على هذا الموعد سوى 20 يوم فقط.

الساعة بالتوقيت الصيفي الجديد 2024

بعد ثلاثة أسابيع من الآن يتم تغيير التوقيت الشتوي للعمل بالتوقيت الصيفي وسوف تتقدم الساعة 60 دقيقة وتصبح الساعة 11 بدلاً من الساعة 10، أكدت الدولة أن العائد من هذا النظام يصل نحو 25 مليون دولار ، كما أن الدولة أكدت أن تغير التوقيت بين الصيف والشتاء يساهم في توفير نحو 1% من توفير الطاقة الكهربائية ويصل العائد السنوي 150 مليون دولار.