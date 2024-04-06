تردد قناة الجزائر ن1 (El Djazair N1) على النايل سات بآخر تحديث (أبريل 2024)

إليكم تردد قناة الجزائر ن1 (El Djazair N1) الجديد على النايل سات، حيث على الرغم من حداثة هذه القناة، إلا أنها أصبحت واحدة من أكثر القنوات الفضائية شعبية في الجزائر والمغرب العربي، وذلك بسبب تنوع برامجها واستهدافها لشريحة واسعة من المتابعين، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة الجزائر ن1 (El Djazair N1) وسنتطرق للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة الجزائر ن1 (El Djazair N1) ومحتوى برامجها

قناة الجزائر ن1 (El Djazair N1) هي قناة فضائية جزائرية تم إطلاق أول بث لها في 19 مارس عام 2023، حيث تم إطلاق قناة الجزائر N1 في أول أيام شهر رمضان المبارك من عام 2023 على القمر الصناعي نايل سات، تهدف القناة إلى تقديم محتوى متنوع وترفيهي يناسب جميع شرائح المشاهدين بما في ذلك الشباب والعائلات والأطفال الصغار، تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج التي تغطي مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب البرامج الترفيهية والرياضية، كما تقدم القناة برامج مخصصة للأطفال الصغار، إضافةً إلى عرض مجموعة من المسلسلات والأفلام العربية المميزة.

تردد قناة الجزائر ن1 على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Eldjazair N1” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة الجزائر ن1 مشاهدة برامجها عبر التردد التالي:

التردد: 10815

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 8\7

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادية

ويمكن العثور على قناة الجزائر ن1 في قائمة القنوات تحت اسم “Eldjazair N1”.