تردد قناة الاستقامة الدينية الجديد على النايل سات بآخر تحديث (أبريل 2024)

تعتبر قناة الاستقامة الجديدة على النايل سات من بين القنوات الفضائية العمانية الإسلامية المتخصصة، حيث تقوم بعرض العديد من البرامج الدينية المتنوعة التي تهدف إلى توجيه متابعيها إلى الصراط المستقيم، كما تهدف القناة إلى تربية جيل جديد يحمل القيم والمبادئ العربية الإسلامية، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة الاستقامة الجديد وسنتطرق للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة الاستقامة الدينية العمانية ومحتوى برامجها

قناة الاستقامة هي قناة عربية عمانية تم إطلاق بثها في 18 يونيو 2015 عبر القمر الصناعي نايل سات، تهدف القناة إلى تعزيز مبادئ الدين والتسامح في المجتمع العربي، وتحث على نشر المحبة والوفاق والسلام، كما تسعى قناة الاستقامة لبث القيم والمبادئ ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، ولا تقتصر على بث البرامج الدينية فقط، بل تقدم مجموعة متنوعة من البرامج في مجالات الاقتصاد والصحة والاجتماع، مع الاهتمام بالجانب الترفيهي وتقديم حزمة متنوعة من البرامج في جميع المجالات، تسعى القناة أيضاً إلى التواصل مع جميع فئات المجتمع، بما في ذلك كبار السن والصغار والشباب.

تذاع قناة الاستقامة بشكل مجاني وغير مشفر، مما يعني عدم الحاجة لاشتراكات للاستمتاع ببرامجها، وتبث القناة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون انقطاع، وقد اختير اسمها استناداً إلى قول الله تعالى “فاستقم كما أمرت” كما جاء في سورة الفاتحة “اهدنا الصراط المستقيم”.

تردد قناة الاستقامة على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Alistiqama” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة الاستقامة مشاهدة برامجها عبر التردد التالي:

التردد: 11958

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادية

ويمكن العثور على قناة الاستقامة في قائمة القنوات تحت اسم “Alistiqama”.