مسلسل المداح 4 الحلقة 28 على mbc مصر.. قزج يحبس مليكة وصابر يقترب من الوصول للسيف

ينتظر ملايين المتابعين من شتى الدول العربية عرض مسلسل المداح 4 الحلقة 28 التي من المقرر أن تنطلق بعد ساعات قليلة على القنوات الناقلة، حقق المداح نجاح كبير جداً ويكتسح المسلسلات ويتصدر البحث يومياً على جوجل كأقوى الأعمال بتقيم من الجمهور، ويحصد المسلسل أعلى نسب من المشاهدة، وقد قام فريق العمل بمشاركة الجمهور كواليس إنهاء تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل، واليوم عبر موقعنا ننشر لكم تفاصيل مسلسل المداح 4 الحلقة 28.

مسلسل المداح 4 الحلقة 28

حلقة الأمس والحلقة الجديدة 28 بدأت الأحداث تتطور بشكل واضح جداً ويقترب مسلسل المداح على نهايته ومازال صابر يسعى من أجل الوصول إلى الإرث الذي تركه الجد وهو السبيل الوحيد الذي يستطيع من خلاله أغلق جميع بوابات الجن والتخلص من الجن النمرود وقزح وكل من يعاونهم، ظهرت مليكة لعفاف والده حسن عندما قامت بارتداء خاتم صابر كما حاولت إذاء حسن لكن ظهر النمرود في الوقت المناسب كي يوقفها عما تفعل وظهر أيضاً قزج وحصل على الخاتم وتمكن من حبسها مرة أخرى وينتهي دور مليكة في المسلسل عند ذلك،

كما تخبر رحاب عفاف والده حسن عن خبر زواجها، ومن جهة أخرى تحاول منال أن توقع زين مع رحاب وتدبر لهم فخ، وقبل أن تنتهي الحلقة رأى صابر في منامه سر خطير وذهب إلى نفس المكان الذي رآه في المنام ويظهر له جده ويخبره بأن هناك سيف في مكان ما هو الذي يساعده في غلق البوابات والانتصار على الجن.

المداح أسطورة العودة في رمضان 2024

تدور قصة مسلسل المداح حول شخصية صابر المداح الذي وجد نفسه محيط بعالم الجن ويحاولون أن يدمرون حياة من حوله لإضعاف قوته والاستسلام لما يريدون ويضغطون عليه عن طريق المقربين إليه، انطلق مسلسل المداح لأول مرة في شهر رمضان لعام 2020 وحقق نجاح كبير للغاية وتم طرح موسم ثاني وثالث ورابع تم عرضه في شهر رمضان الجاري 2024 وتم عرض 27 حلقة حتى الآن من مسلسل المداح أسطورة العودة وشهدت الحلقات السابقة تطورات كثيرة ونالت إعجاب الجمهور المتابع، وسوف يتم عرض مسلسل المداح فقط على شاشة mbc مصر الساعة 12 مساءً والساعة 3 عصراً وفي تمام الساعة 8 مساءً والإعادة الساعة 11.30 على mbc مصر 2 وعلى منصة شاهد vip.