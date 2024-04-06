مقاوم للماء والغبار.. سامسونج تُفاجئ العالم بهاتفها الجديد Samsung Galaxy S24 Ultra الأقوى والأحدث على الإطلاق

قامت شركة سامسونج المتخصصة في إصدار الهواتف الذكية، بالكشف عن هاتفها الجديد الـ Samsung Galaxy S24 Ultra وهو يعد من أفضل وأبرز هواتف الأندرويد، نظرًا لإعتماده على الذكاء الإصطناعي بشكل كبير، كما أنه يتميز بشاشة خرافية تصل حجمها إلى 6.8 بوصة، ويقوم الهاتف بدعم معدل تحديث 120 هرتز، إضافة إلى أن الهاتف يتميز بسطوع عالي ويحتوي على كاميرا خلفية رباعية، وهناك العديد من المواصفات الأخرى التي يتميز بها هذا الهاتف عن غير من الهواتف الأخرى، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

من أبرز المواصفات التي يمكنك التعرف عليها والمتمثلة في هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra الأحدث من سامسونج، ما نص على الأتي:-

الهاتف يأتي بشريحتين من نوع Nano Sim .

هذا وأن الهاتف يقوم بدعم الشبكات من بداية من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس.

يصل حجم الهاتف إلى 233 جرام.

الهاتف مقاوم بشكل كبير للماء والغبار وفقًا للشهادات العالمية.

يأتي الهاتف بقلم يصل طولة إلى 2.8 ملي ثانية.

يتميز الهاتف بان خاماته من الزجاج محمي بـ Gorilla Glass Armor.

الهاتف به 3 إصدارات بداية من 256 جيجابايت إلى 1 تيرا مع التساوي في الذاكرة العشوائية التي تصل سعتها إلى 12 جيجا بايت.

ما سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra؟

سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra الجديد والأحدث من سامسونج وصل سعره إلى 1300 دولار من النسخة الـ 256 جيجا، فضلاً عن وصول سعر الهاتف إلى 73 ألف جنيه تقريبًا مع اختلاف سعر الصرف من النسخة الـ 512 جيجابايت، ويصل سعر الهاتف في المملكة إلى 5400 ريال سعودي.